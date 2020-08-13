Microsoft официально выпустит Xbox Series X в ноябре

Компания Microsoft официально объявила о глобальном выпуске консоли Xbox Series X в ноябре 2020 года. Консоль следующего поколения все же выйдет, несмотря на задержку самого крупного релиза - Halo Infinite. Главный редактор Уилл Таттл сообщил фанатам консоли следующее: когда Xbox Series X выйдет в ноябре этого года, вам будут предложены тысячи игр, охватывающих четыре поколения, и более 100, оптимизированных для игр Xbox Series X, созданных для того, чтобы в полной мере использовать наши самые мощные консоли, запланированные на этот год.

Xbox Series X будет совместима со многими старыми играми, вплоть до улучшения их разрешения до 4K, цвета HDR и увеличенной частоты кадров.