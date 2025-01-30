Microsoft отчиталась о доходах - Xbox разочаровал

Сегодня появилась информация о том, что подразделения компании Microsoft в области облачных технологий и искусственного интеллекта показывают хорошие результаты, оказывая значительное влияние на всю компанию. Например, в отчёте за второй квартал 2025 финансового года компания Microsoft объявила о выручке в 69,6 миллиарда долларов, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и чистой прибыли в 24,1 миллиарда долларов, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. А вот в игровом сегменте дела шли не так хорошо — доходы от игр снизились на 7%, а выручка от продажи Xbox упала на 29%. Впрочем, это было вполне ожидаемо — теперь основной акцент сделан на игры и сервисы, и именно в этих областях наблюдаются улучшения в финансовом плане.

Доходы от контента и сервисов Xbox увеличились на 2%, чему способствовал рост подписок Xbox Game Pass. Во время пресс-конференции по результатам квартала глава компании также отметил, что Game Pass установил новый рекорд по квартальному доходу и сообщил, что Xbox Cloud Gaming достиг рекорда — 140 миллионов часов стриминга за квартал. Также в пресс-релизе Microsoft сообщила о росте выручки от Windows и ОЕМ-устройств на 4% по сравнению с прошлым годом, что является небольшим увеличением по сравнению с 2% в первом квартале. Но уже сейчас можно сказать, что компания явно получает очень мизерный доход от игрового направления — новых Xbox можно не ждать в ближайшем будущем, так как выручку они не генерируют.