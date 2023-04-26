Microsoft отказали в покупке Activision Blizzard

Сделка Microsoft на сумму 68,7 миллиарда долларов по покупке Activision Blizzard была заблокирована Комиссией по конкуренции и рынкам Великобритании. После месяцев анализа 3 миллионов страниц документов Microsoft и Activision, а также более 2100 электронных писем от общественности, комиссия пришла к выводу, что сделка может изменить будущее быстрорастущего рынка облачного гейминга, приводя к снижению инноваций и меньшему выбору для игроков Великобритании в ближайшие. Безусловно, руководство Microsoft заявляет, что оспорит решение, но это удар по надеждам Microsoft на приобретение Activision Blizzard и, вероятно, помешает компании закрыть эту огромную сделку, если апелляция окажется неудачной.

«У Microsoft сильная позиция в облачных игровых сервисах, и имеющиеся у комиссии данные показали, что Microsoft получила бы коммерческую выгоду от того, чтобы сделать игры Activision эксклюзивными для своего собственного облачного игрового сервиса», — заявили в правительстве Великобритании. В комиссии считают, что Microsoft контролирует около 60-70 процентов глобального рынка облачных игровых сервисов и что приобретение контроля над Call of Duty, Overwatch и World of Warcraft дало бы Microsoft значительное преимущество на рынке облачного гейминга. Это значит, что, с большой долей вероятности, Microsoft всё же не купит крупнейшего издателя видеоигр на рынке, так что фанаты Sony могут спокойно играть в PlayStation 5 и не переживать.