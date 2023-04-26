Microsoft отказали в покупке Activision Blizzard

«У Microsoft сильная позиция в облачных игровых сервисах, и имеющиеся у комиссии данные показали, что Microsoft получила бы коммерческую выгоду от того, чтобы сделать игры Activision эксклюзивными для своего собственного облачного игрового сервиса», — заявили в правительстве Великобритании. В комиссии считают, что Microsoft контролирует около 60-70 процентов глобального рынка облачных игровых сервисов и что приобретение контроля над Call of Duty, Overwatch и World of Warcraft дало бы Microsoft значительное преимущество на рынке облачного гейминга. Это значит, что, с большой долей вероятности, Microsoft всё же не купит крупнейшего издателя видеоигр на рынке, так что фанаты Sony могут спокойно играть в PlayStation 5 и не переживать.