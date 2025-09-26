Microsoft открыла предзаказ на портативку ROG Xbox Ally

Сегодня Microsoft и Asus официально открыли предзаказы на портативные консоли ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X по цене в 599 долларов и 999 долларов соответственно. В Канаде они стоят 799 канадских долларов и 1299 канадских долларов, в Европе — 599 евро и 899 евро, в Великобритании — 499 фунтов и 799 фунтов, а в Австралии — 799 австралийских долларов и 1599 австралийских долларов. Оба устройства поступят в продажу 16 октября. Сами цены можно оценивать по-разному. Если сравнивать с привычными игровыми консолями, новые портативные Xbox окажутся дорогими — даже базовый белый Xbox Ally стоит на 150 долларов дороже, чем Switch 2, который и так критиковали за высокую цену, и на 100 долларов дороже, чем Xbox Series X на старте в США, не учитывая недавнее повышение цен Microsoft. В Европе и Великобритании младшая версия Ally стоит столько же, сколько Xbox Series X.

Но стационарную консоль вы не возьмёте с собой в поездку. А для игроков на ПК ситуация выглядит интереснее — новые «Xbox» станут первыми портативными устройствами с обновлённой версией Windows, где скрыт рабочий стол и проводник, освобождается больше памяти для игр и управление возможно исключительно контроллером. Рынок портативных игровых устройств в целом стал заметно дороже, а флагманские модели по цене вплотную приблизились к игровым ноутбукам. Но при стоимости в 999 долларов Xbox Ally X выглядит конкурентоспособным на фоне MSI Claw 8 AI Plus за те же 999 долларов или Lenovo Legion Go 2 за 1349 долларов, оснащённых тем же процессором AMD Z2 Extreme.