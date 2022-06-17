Microsoft ожидает проблем с поставками консолей

По словам финансового директора Xbox Тима Стюарта, проблемы с цепочками поставок сохранятся и в 2022 году, из-за чего производителям консолей будет сложнее удовлетворять спрос потенциальных покупателей. Выступая во время звонка инвесторам, как сообщает GamesIndustry, Тим Стюарт сказал, что он ожидает, что среда цепочки поставок может оставаться неустойчивой в течение этого года и предстоящего праздничного сезона. Из-за проблем производители сталкиваются с ограниченным количеством деталей и высокими ценами на логистику, что влияет на прибыль. Проблемы, добавил Стюарт, в основном вызваны недавними блокировками в Китае. Проблемы с цепочкой поставок начались еще в 2020 году из-за пандемии и повлияли на запуск консолей нового поколения от Sony и Microsoft.

Хотя кажется, что найти консоли Xbox Series S стало проще, ситуация не улучшилась как для PlayStation 5, так и для Xbox Series X, хотя Sony и Microsoft работают над улучшением доступности. Ранее в этом месяце вице-президент PlayStation по глобальным продажам и бизнес-операциям Вероника Роджерс заявила, что компания планирует увеличить производство в этом году, но пока неизвестно, как она добьется этого с учетом текущих проблем с цепочкой поставок. "Тем фанатам, которые еще не приобрели консоль, сообщаем, что в этом году производитель планирует значительно увеличить производство PS5 и постоянно работает над тем, чтобы PlayStation 5 была доступна всем желающим. Но пока что реализовать это тяжело".
PlayStation 5 Pro значительно улучшит производительность и х…
Согласно новому отчету обновленная консоль PlayStation 5 Pro будет выпущена к 2024 году. Консоль будет ис…
Продажи Nintendo Switch заметно упали…
Nintendo поставила 4,11 миллиона консолей Switch за квартал с января по март, в результате чего общее кол…
Sony пополнит запасы PS5 13 мая…
За последние пару недель ходили слухи, что Sony пополнит запасы своей очень популярной игровой консоли Pl…
Выпущена портативная консоль AYN Loki с ОС Windows…
Основываясь на своей предыдущей портативной игровой консоли Odin с Android, разработчики AYN представил с…
Объявлены новые цены на PlayStation Plus…
Сегодня Sony объявила, что в июне 2022 года компания запустит новый игровой сервис PlayStation Plus. Пред…
Ayaneo представила портативную консоль 2 Geek…
Компания Ayaneo расширяет ассортимент портативных консолей представив новую модель Ayaneo 2 Geek по цене …
Обновление Xbox добавляет шумоподавление в Party Chat…
Общаться во время игры на Xbox One Series X/S может быть весело, но некачественные микрофоны участников г…
Anbernic RG503 - компактный игровой портативный компьютер с …
Anbernic RG503 — необычный КПК в стиле ретро, ​​главным образом из-за его OLED-дисплея. В частности, устр…
Обзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынкеОбзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынке
Обзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевствуОбзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевству
Обзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the WildОбзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the Wild
Обзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадомОбзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадом
Обзор Endzone: A World Apart Survivor Edition. Постапокалиптический градостроительный симулятор на PS5 и XBOXОбзор Endzone: A World Apart Survivor Edition. Постапокалиптический градостроительный симулятор на PS5 и XBOX
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor