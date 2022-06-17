Microsoft ожидает проблем с поставками консолей

По словам финансового директора Xbox Тима Стюарта, проблемы с цепочками поставок сохранятся и в 2022 году, из-за чего производителям консолей будет сложнее удовлетворять спрос потенциальных покупателей. Выступая во время звонка инвесторам, как сообщает GamesIndustry, Тим Стюарт сказал, что он ожидает, что среда цепочки поставок может оставаться неустойчивой в течение этого года и предстоящего праздничного сезона. Из-за проблем производители сталкиваются с ограниченным количеством деталей и высокими ценами на логистику, что влияет на прибыль. Проблемы, добавил Стюарт, в основном вызваны недавними блокировками в Китае. Проблемы с цепочкой поставок начались еще в 2020 году из-за пандемии и повлияли на запуск консолей нового поколения от Sony и Microsoft.

Хотя кажется, что найти консоли Xbox Series S стало проще, ситуация не улучшилась как для PlayStation 5, так и для Xbox Series X, хотя Sony и Microsoft работают над улучшением доступности. Ранее в этом месяце вице-президент PlayStation по глобальным продажам и бизнес-операциям Вероника Роджерс заявила, что компания планирует увеличить производство в этом году, но пока неизвестно, как она добьется этого с учетом текущих проблем с цепочкой поставок. "Тем фанатам, которые еще не приобрели консоль, сообщаем, что в этом году производитель планирует значительно увеличить производство PS5 и постоянно работает над тем, чтобы PlayStation 5 была доступна всем желающим. Но пока что реализовать это тяжело".