Microsoft планирует выпускать веб-камеры в формате 4К

Microsoft хочет вернуться к созданию веб-камер в 2019 году, и планирует выпустить две модели 4K с поддержкой консоли Xbox One в дополнение к Windows 10.

Эта веб-камера не заменит Kinect, но он может предложить многопользовательские автоматические входы в систему, видеочаты Skype и другие функции, которые либо исчезли, либо потребовали камеру стороннего производителя. Инсайдеры также сказали, что одна из веб-камер будет поддерживать аутентификацию Windows Hello. Если это так, то Microsoft впервые предложит эту функцию в отдельной камере.