Microsoft показала аксессуары для Xbox Series X

Компания Microsoft представила линейку аксессуаров для Xbox Series X и Xbox Series S.

Первое что компания показала это новый беспроводной геймпад Xbox, который будет доступен в трех цветах: Carbon Black, Robot White и Shock Blue.

Эти контроллеры будут стоить 59,99 долларов США, что соответствует цене нынешних контроллеров Xbox One. Новые беспроводные контроллеры Xbox поставляются с гибридной крестовиной и текстурированными ручками. У него также есть специальная кнопка Share, которая очень похожа на то, что предлагает контроллер PlayStation 4 DualShock 4. Эти контроллеры можно использовать на Xbox Series X/S, Xbox One, ПК и некоторых мобильных устройствах.

Компания Microsoft также предлагает комплект контроллеров для ПК-геймеров, который включает беспроводной контроллер Xbox Black Carbon и выбор между беспроводным адаптером для Windows 10 или кабелем USB-C. Беспроводной геймпад Xbox также поддерживает Bluetooth, поэтому эти кабели могут даже не понадобиться для вашего ПК.

Все эти аксессуары поступят в продажу с Xbox Series X и S 10 ноября 2020 года.