Microsoft показала новую Xbox

В честь выхода фильма «Терминатор: Темные судьбы» компания Microsoft решила выпустить специальное издание консоли Xbox One X, которая выполнена в фирменном стиле Терминатора. Она черного цвета с большим объемным лицом робота на верхней грани, плюс есть красные элементы. Это смотрится достаточно привлекательно и стильно, плюс это уникальная вещь — ее можно купить в подарок кому-то или себе для личной коллекции. Также в комплекте идет совершенно уникальный геймпад, который тоже выполнен в фирменном стиле уникального издания. Пока что стоимости устройства нет и говорить о том, сколько стоит такая вот красота мы не можем, но это довольно интересно выглядит и для многих фанатов консоль действительно будет хорошим приобретением.