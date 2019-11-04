Microsoft показала новую Xbox

2019-11-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xbox One X; [22]
В честь выхода фильма «Терминатор: Темные судьбы» компания Microsoft решила выпустить специальное издание консоли Xbox One X, которая выполнена в фирменном стиле Терминатора. Она черного цвета с большим объемным лицом робота на верхней грани, плюс есть красные элементы. Это смотрится достаточно привлекательно и стильно, плюс это уникальная вещь — ее можно купить в подарок кому-то или себе для личной коллекции. Также в комплекте идет совершенно уникальный геймпад, который тоже выполнен в фирменном стиле уникального издания. Пока что стоимости устройства нет и говорить о том, сколько стоит такая вот красота мы не можем, но это довольно интересно выглядит и для многих фанатов консоль действительно будет хорошим приобретением.


Комментарии и отзывы Xbox One X
Xiaomi Qin AI Assistant Pro с вытянутым ...
Xiaomi Qin AI Assistant Pro с вытянутым Официально представлен смартфон Xiaomi Qin AI Assistant Pro, который является слегка улучшенной версией о...
iPhone 12 станет еще дороже...
iPhone 12 станет еще дорожеНа просторах интернета появилась информация о том, что новый смартфон iPhone 12 будет стоить на 140 долла...
Nokia 2.3 готовится к релизу...
Nokia 2.3 готовится к релизуКомпания Nokia когда-то была самым популярным производителем на рынке, но потом довольно быстро проиграла...
Обзор Felix The Reaper. Игра с юмором...
Обзор Felix The Reaper. Игра с юморомКрупные студии давно перестали радовать нас чем-то интересным, ведь они скованы бюджетом, прибылью и сетт...
ASUS ROG Phone II Supreme Edition оценен...
ASUS ROG Phone II Supreme Edition оцененКомпания ASUS запустила продажи специальной версии геймерского смартфона ROG Phone II, которая называется...
Стандартная модель Alcatel 2019G ...
Стандартная модель Alcatel 2019G Компания Alcatel выпустила очень мощный смартфон хорошей характеристикой.Название смартфона очень привл...
Долгоиграющий смартфон Power Five Max 2...
Долгоиграющий смартфон Power Five Max 2Новый смартфон под названием Power Five Max 2,сам гаджет с очень хорошей начинкой, он будет беспроводной...
Смартфон Redmi Note 8T засветился в бенч...
Смартфон Redmi Note 8T засветился в бенчАвторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился результатами тестирования ожидаемого смартфона Redmi N...


Обзор SPEEDLINK THUNDERSTRIKE SL-6515-BK. Недорогой геймпад для ПКОбзор SPEEDLINK THUNDERSTRIKE SL-6515-BK. Недорогой геймпад для ПК
Обзор плюсов и минусов Meizu Note 9 4/64GB. Официально в РоссииОбзор плюсов и минусов Meizu Note 9 4/64GB. Официально в России
Обзор Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB (Verbatim 49428). Флешка с защитой AES-256 и цифровым паролемОбзор Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB (Verbatim 49428). Флешка с защитой AES-256 и цифровым паролем
Обзор HARPER GHS-X20. Игровая гарнитура с микрофономОбзор HARPER GHS-X20. Игровая гарнитура с микрофоном
Обзор плюсов и минусов игрового смартфона Black Shark 2 Pro 8/128GBОбзор плюсов и минусов игрового смартфона Black Shark 2 Pro 8/128GB
Обзор Felix The Reaper. Игра с юмором...
Обзор Felix The Reaper. Игра с юморомКрупные студии давно перестали радовать нас чем-то интересным, ведь они скованы бюджетом, прибылью и сетт...
Предварительный обзор MSI Modern 15. Игр...
Предварительный обзор MSI Modern 15. ИгрДавненько не было ничего нового по игровым ноутбукам и сейчас пришло время посмотреть в сторону новинки о...
Предварительный обзор Redmi TV. Шикарное...
Предварительный обзор Redmi TV. ШикарноеВ последнее время китайские производители показывают достаточно много интересных устройств, которые за св...
Предварительный обзор RedmiBook 14. Дост...
Предварительный обзор RedmiBook 14. ДостДовольно давно у нас не было обзоров на ноутбуки, так как раньше никто ничего интересного не выпускал — г...
Обзор Cyber Ops. Стильная игра про хакин...
Обзор Cyber Ops. Стильная игра про хакинСегодня мы поговорим о довольно необычном проекте, который выполнен в стильной графике, у него много инте...
Обзор плюсов и минусов Meizu 16 Xs 6/64G...
Обзор плюсов и минусов Meizu 16 Xs 6/64G31 октября в Москве прошла презентация Meizu, которая была посвящена их возвращению на российский рынок. ...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastСегодня мы поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который выглядит очень солидно и стиль...
Обзор Strategic Mind: The Pacific. Реаль...
Обзор Strategic Mind: The Pacific. РеальЖанр стратегий в последнее время умирает — на создание качественной игры нужно потратить тьму ресурсов, а...
Предварительный обзор DJI Mavic Mini. Са...
Предварительный обзор DJI Mavic Mini. СаВ последнее время тема коптеров довольно плохо раскрыта, ведь производители не делают упор на чем-то прин...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 ...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 Разработчики современных игр для повышения продаж все чаще делают акцент на игровой процесс, а сюжетную с...
Обзор Flotsam. Очень красивая игра...
Обзор Flotsam. Очень красивая играОчень часто игры от небольших студий приносят больше радости и эмоций, чем проекты от крупных издателей. ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooКогда-то давно компания Samsung была ведущим производителем на рынке ноутбуков и показывала крутые устрой...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor