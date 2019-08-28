Microsoft покажет новые устройства 2 октября в Нью-Йорке

Компания Microsoft объявила дату своего следующего большого аппаратного события - 2 октября. В этот день она проведет собрание в Нью-Йорке, традиционном месте для запуска новых устройств Surface. Скорее всего будут официально представлены Surface Laptop 3, Surface Pro 7 и Surface Book 3. К ним могут присоединяться новые наушники, а также новые клавиатуры с выделенной кнопкой Office, заменяющей правую клавишу Windows.

Кроме того, Microsoft разрабатывает планшет с двумя экранами на платформе Intel под кодовым названием «Центавр» уже более двух лет, и оно разработано, чтобы стать героем для волны новых гибридов планшетов и ноутбуков с двумя экранами, которые мы ожидаем увидеть в 2020 году.