Microsoft покупает компанию Nuance

Компания Microsoft объявила, что покупает компанию Nuance за 16 миллиардов долларов.

Microsoft объявила о заключении соглашения о покупке Nuance Communications Inc. по цене 56 долларов за акцию, что на 23% выше цены закрытия компании. Общая сумма сделки оценивается в 19,7 миллиарда долларов и включает чистый долг Nuance. Microsoft приобретает компанию, которая является лидером в области облачных вычислений и программного обеспечения искусственного интеллекта с многолетним опытом работы в сфере здравоохранения и корпоративного ИИ.

Генеральный директор Nuance Марк Бенджамин сохранит свою должность, но будет подчиняться Скотту Гатри, вице-президенту по облачным технологиям и искусственному интеллекту в Microsoft.
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