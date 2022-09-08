Microsoft полностью переделает Xbox Home

Microsoft начинает тестировать новые изменения пользовательского интерфейса Xbox Home, которые в конечном итоге появятся для всех в 2023 году. Изменения будут включать в себя настройки макета и дизайна, чтобы упростить поиск игр и приложений Xbox или переход к таким областям, как интерфейс настроек. В ближайшие месяцы Microsoft проведет множество экспериментов с Xbox Home, прежде чем запустить новый пользовательский интерфейс Xbox Home в 2023 году. «Мы знаем, что главная страница Xbox — это место, где наши геймеры проводят больше всего времени, и это очень личное пространство», — говорит Айви Крислов, старший менеджер по продуктам Xbox.

«Мы также знаем, что всегда можем слушать и узнавать, как мы можем добиться большего успеха, сохраняя при этом ваш опыт быстрым и знакомым. С этим мы начинаем многомесячную серию экспериментов, чтобы узнать, как создать более персонализированный домашний экран и учесть некоторые из основных тенденций и запросов фанатов». Случайная группа инсайдеров Xbox из сообщества Alpha Skip-Ahead получит доступ к некоторым экспериментам Xbox Home на этой неделе. Первый раунд предварительных обновлений включает в себя новую строку «возврата» в верхней части Xbox Home, которая включает в себя обычные недавно сыгранные игры и приложения. Вы заметите, что больше нет плитки большего размера для последнего использовавшегося приложения или игры, а интерфейс намного больше похож на приложение Microsoft Xbox TV.