Microsoft повышает цены на подписку Game Pass

Сегодня появилась информация о том, что компания Microsoft меняет условия подписки Game Pass — версии Ultimate и PC становятся дороже, а для пользователей консолей появляется новая, более дешёвая версия Standard. При этом базовая подписка Game Pass для консолей будет прекращена. В результате Xbox Game Pass Ultimate, которая позволяет скачивать и играть в игры на ПК и Xbox или использовать облачные технологии, подорожает с 17 до 20 долларов в месяц с 12 сентября текущего года. Это цены для США, но на самом деле цены поменяются по всему миру (включая Турцию или Аргентину, где обычно цена подписки была сильно дешевле). При этом базовая подписка Xbox Game Pass Standard будет дешевле, чем оригинальная Game Pass, и будет стоить 15 для новых пользователей.

Основные отличия от Ultimate заключаются в том, что вы не получите доступ к новым играм в день их релиза, а членство в EA Play нужно будет покупать отдельно. Кроме того, в Standard Pass не будет возможности прикоснуться к преимуществам облачного гейминга на мобильных устройствах. Кроме того, некоторые пользователи могут быть подписаны на Xbox Game Pass для консолей, но с сегодняшнего дня эта подписка больше не доступна для новых пользователей. Примечательно, что если вы уже уже оплатили подписку и у вас настроен автоматический платёж, вы сохраните доступ к этой услуге, тогда как другие подключиться к ней не смогут. Всё это связано с покупкой Activision Blizzard — скоро выйдет новая Call of Duty и издатель хочет отбить расходы.