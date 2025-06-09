Microsoft представила портативку Microsoft ROG Xbox Ally

Microsoft и ASUS официально представили новое поколение портативных игровых устройств серии ROG Xbox Ally — в линейку вошли два устройства (ROG Xbox Ally X и ROG Xbox Ally), которые сочетают фирменное железо ASUS с доработанной Windows, оптимизированной для портативных гейминговых систем. Флагманская модель ROG Xbox Ally X получила чип AMD Ryzen Z2 Extreme, а обычная версия — Ryzen Z2 A. Ally X также оснащается 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X 8000 МГц, в то время как Ally ограничен 16 ГБ LPDDR5X 6400 МГц. Хранилище — 1 ТБ SSD у Ally X и 512 ГБ у младшей модели. Обе версии получили корпус, выполненный по тем же эргономическим принципам, что и геймпад Xbox Wireless Controller — рукоятки заметно выступают по бокам устройства, а не встроены в корпус, как это принято у других портативных консолей.

На фронтальной панели — классическая раскладка кнопок, аналогичная Xbox-контроллеру. Впервые для линейки Ally появилась отдельная кнопка Xbox, а в версии X также используются импульсные триггеры, в то время как обычный Ally довольствуется стандартными аналоговыми триггерами с эффектом Холла. Оба устройства оснащены 7-дюймовым Full HD LCD-дисплеем с частотой 120 Гц и поддержкой FreeSync Premium. Экран покрыт стеклом Gorilla Glass Victus с антибликовым покрытием DXC. OLED, к сожалению, пока не завезли — ASUS осталась верна IPS-решениям. Microsoft также запускает новую систему маркировки, по аналогии с «Deck Verified» у Steam Deck, и она будет помогать находить игры, адаптированные под портативные устройства.