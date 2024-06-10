Microsoft представила сразу три новых консоли Xbox

Вчера на мероприятии Xbox Games Showcase 2024 компания Microsoft официально анонсировала сразу три новые версии своих текущих консолей Xbox — речь про две новые модели Series X и новую версию Series S. Первая — это Xbox Series X 2 ТБ Galaxy Black Special Edition. Собственно, это не новая консоль — это просто существующая модель Series X с 2 ТБ хранилища вместо обычных 1 ТБ. Кроме того, новая консоль имеет пятнистый узор с серебряными, серыми и зелёными точками и ярко-зелёным основанием корпуса. Контроллер также получил зелёную заднюю панель и пятнистую крестовину. Эта версия будет продаваться за 600 долларов и будет доступна в ограниченном количестве на определённых рынках, но есть ощущение, что никто особенно за консолью гоняться не будет.

Следующая версия — это Xbox Series X 1 ТБ Digital Edition. Это изменённая модель существующей Series X, но без оптического привода. И это значит, что доступ к играм и фильмам можно получить только в цифровом формате. Она поставляется в белом цвете и будет доступна на определённых рынках за 450 долларов. Кроме того, компания Microsoft анонсировала вариант чёрной Series S на 1 ТБ, которая была анонсирована почти ровно год назад. Единственное отличие состоит в том, что эта модель будет доступна в белом цвете, но в остальном она идентична оригинальной версии и будет продаваться по той же цене в 350 долларов. При этом чёрную версию сняли с производства, так что в ближайшем будущем в продаже останется только чёрная версия.
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