Microsoft прекратила разработку инструмента для создания виртуальной реальности Maquette

Пользователи рабочего пространства для создания Maquette VR будут разочарованы, узнав, что Microsoft на этой неделе прекращает активную разработку инструмента для создания прототипов Microsoft Maquette VR. Microsoft создала Maquette, чтобы предложить виртуальную реальность, использующую инструмент макетирования общего назначения для пространственного прототипирования в виртуальной реальности, созданный с нуля, чтобы дать возможность любому создавать полностью иммерсивные концептуальные эскизы в виртуальной реальности из вашей гарнитуры. При разработке Maquette руководствовались потребностями пользователей, поэтому, возможно, спрос на такой инструмент в экосистеме виртуальной реальности был недостаточно большим, чтобы Microsoft могла продолжить разработку после запуска в 2019 году.

Microsoft в настоящее время не занимается активной разработкой Microsoft Maquette, и доступ к приложению в магазине будет приостановлен. Microsoft применит знания, полученные при создании приложения, и отзывы сообщества, чтобы в будущем использовать более совершенные инструменты для создания контента смешанной реальности.