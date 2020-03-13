Microsoft проведет онлайн-презентацию Xbox Series X и Project xCloud 18 марта

Компания Microsoft заменит свое присутствие на GDC 2020 онлайн-трансляцией, которая пройдет 18 марта.

Представители компании проведут мероприятие под названием Game Stack Live, которое будет включать в себя панели, доклады и новую информацию для разработчиков игр, планирующих представить свои игры для Xbox Series X и Project xCloud. В последнее время Microsoft была довольно откровенна с информацией о Xbox Series X. Недавно компания выпустила тонну информации о новой консоли, включая процессор следующего поколения и несколько совершенно новых функций. Sony, с другой стороны, очень скудна в подробностях о планах касательно PlayStation 5.

Совсем недавно, Microsoft заявила о пропуске GDC 2020 из-за вспышки коронавируса. Фирма заявила, что не хочет подвергать своих сотрудников риску заражения заболеванием.