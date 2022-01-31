Microsoft работает над 3D-смайликами для Windows 11

Microsoft работает над 3D-смайликами для Windows после того, как в прошлом году они сначала продемонстрировали их, а затем выпустили только 2D -версии в Windows 11. Нандо Коста, выдающийся дизайнер Microsoft, недавно сообщил, что компания все еще работает над созданием смайликов для Windows 11.

В то время как Microsoft представила впечатляющие 3D-смайлики и пообещала, что они станут частью Windows 11, компания неожиданно вернулась к плоскому 2D-дизайну без объяснения причин. Вероятно, это было связано с тем, что более плоский 2D-дизайн лучше работает в нескольких приложениях. В Windows также могут быть некоторые технические ограничения, которые Microsoft необходимо устранить, прежде чем 3D-смайлики появятся на платформе.

В блоге Нандо Косты также подробно рассказывается о том, как Microsoft решила отразить человеческие качества, такие как морщины и прически, в своих смайликах, как команда делает эти смайлики всплывающими в таких приложениях, как Microsoft Teams, и как некоторые из ее нестандартных дизайнов были вдохновлены «новой реальностью гибрида». Microsoft использовала такие инструменты, как Adobe Illustrator, Maxon's Cinema 4D, Figma, Font Lab и другие программы, для создания своих 3D-смайлов.