Microsoft работает над новым диспетчером задач для Windows 11

В своем нынешнем состоянии новый диспетчер задач не является полной перестройкой существующего пользовательского интерфейса. Вместо этого вкладки, которые обычно находятся в верхней части окна диспетчера задач, теперь расположены сбоку, а в оболочке окна используется новый полупрозрачный материал Mica.
Есть также заметные кнопки для общих действий, таких как создание новой задачи, завершение задачи и многое другое. Однако, когда вы смотрите на сами списки, содержащие список процессов, служб и т. д., кажется, что они выглядят точно так же, как и в текущей итерации. Однако теперь они находятся в темном режиме, что также является новой функцией диспетчера задач.