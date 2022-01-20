Microsoft работает над новым диспетчером задач для Windows 11

Сегодня Microsoft выпустила сборку Windows 11 под номером 22538, и если вы просмотрите журнал изменений компании, то увидите, что в сборке нет каких-либо новаторских новых функций хотя есть некоторые долгожданные улучшения. Новая сборка Windows 11 поставляется с новой версией диспетчера задач, вдохновленной Fluent Design.

В своем нынешнем состоянии новый диспетчер задач не является полной перестройкой существующего пользовательского интерфейса. Вместо этого вкладки, которые обычно находятся в верхней части окна диспетчера задач, теперь расположены сбоку, а в оболочке окна используется новый полупрозрачный материал Mica.

Есть также заметные кнопки для общих действий, таких как создание новой задачи, завершение задачи и многое другое. Однако, когда вы смотрите на сами списки, содержащие список процессов, служб и т. д., кажется, что они выглядят точно так же, как и в текущей итерации. Однако теперь они находятся в темном режиме, что также является новой функцией диспетчера задач.
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