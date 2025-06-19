Microsoft работает над обратной совместимостью Xbox

В свежем видео, опубликованном известным инсайдером eXstas1s, утверждается, что Xbox совместно с командой Xenia Canary разрабатывает платформу эмуляции, которая позволит запускать классические игры на Xbox Series X/S, ПК, в облаке xCloud и через Game Pass. Ожидается, что запуск программы будет приурочен к 25-летию бренда Xbox, а релиз игр будет происходить волнами в течение 2026 года. Среди первых тайтлов, которые станут доступны на новой платформе, упоминаются Fable 2, Skate 3, Gears of War 3 и Batman: Arkham Asylum. Также рассматриваются и многие другие проекты, однако финальное решение будет зависеть от технических и лицензионных ограничений. С учётом того, насколько Microsoft в последние годы акцентировала внимание на обратной совместимости, информация выглядит правдоподобной — и весьма обнадёживающей.

Программа позволит, например, официально запустить на ПК такие эксклюзивы, как Ninja Gaiden и Ninja Gaiden 2, которые ранее были доступны только на консолях. Вне зависимости от этой программы, известно, что Microsoft уже активно работает над консолями нового поколения. Вместе с AMD компания разрабатывает новый процессор, который должен обеспечить прорыв в графике, улучшенную визуальную составляющую, более захватывающий геймплей и интеграцию ИИ, при этом сохраняя совместимость с текущей библиотекой игр Xbox. Видимо, компания хочет сделать ставку на возможность запускать старые игры — многим геймерам это может зайти.
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