Microsoft расширила поддержку Auto SR

Компания Microsoft объявила о расширении поддержки технологии Automatic Super Resolution, которая масштабирует изображение до более высокого разрешения практически на любых устройствах с NPU. Теперь в список совместимых платформ вошли мобильные процессоры Intel Core Ultra Series 3 под кодовым названием Panther Lake. Технология Auto SR появилась в 2024 году и была создана как универсальное решение, не привязанное к конкретному производителю оборудования. Она особенно полезна в играх, где отсутствуют собственные технологии масштабирования. Например, если игра поддерживает фирменную технологию Intel XeSS Super Resolution, Microsoft рекомендует использовать именно её.

Если же XeSS-SR не поддерживается, Auto SR может взять масштабирование на себя. Технология встроена непосредственно в Windows и позволяет применять масштабирование в уже существующих играх без необходимости интеграции соответствующей функции разработчиками. Microsoft даже провела предварительное тестирование системы на встроенном графическом процессоре Intel Arc B390, который используется в процессорах Panther Lake. В Assassin’s Creed Valhalla при исходном разрешении 1600p и высоких настройках графики средняя частота кадров составила около 45 FPS. При использовании Auto SR разрешение рендеринга снижалось до 1050p, после чего изображение масштабировалось до 1600p, а настройки графики повышались до максимального уровня Ultra. В результате средняя частота кадров выросла до 52 FPS.