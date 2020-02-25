Microsoft раскрыла некоторые характеристики Xbox Series X

Компания Microsoft, в новой публикации в блоге рассказала больше подробностей о характеристиках приставки.

Компания Microsoft подтвердила, что Xbox Series X получит процессор Zen 2, так как для графического чипа стала архитектура RDNA 2. Это позволила компаний Microsoft достичь мощности в 12 терафлоп.

Ещё Xbox Series X получит Variable Rate Shading, благодаря этому графический процессор распределяет ресурсы на отрисовку объектов, находящихся в поле зрения игрока. По словам компаний Microsoft, технология улучшит производительность игр и повысит частоту кадров, не ухудшая изображение.

Приставка Xbox Series X получит быстрый SSD диск и аппаратный DirectX Raytracing, который также применяется в PlayStation 5.