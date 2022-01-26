Microsoft рассылает по электронной почте ссылки для покупки комплекта Xbox Series X

Microsoft Store, предлагает ограниченный набор комплектов Xbox Series X, который доступен клиентам Microsoft в США. Электронные письма адресованы клиентам Microsoft Store, а наборы доступны в порядке очереди. Microsoft ограничивает заказы одним пакетом на заказ или двумя пакетами в 30-дневный период. Ссылки для заказа комплекта уникальны и привязаны к учетной записи Microsoft.

Для покупки у вас должна быть действующая учетная запись Microsoft и вход в систему. Ваша уникальная ссылка в этом письме действительна только для вашей учетной записи Microsoft, и учетная запись должна быть связана с адресом электронной почты, на который пришло это сообщение.
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