Microsoft рассылает по электронной почте ссылки для покупки комплекта Xbox Series X

Microsoft Store, предлагает ограниченный набор комплектов Xbox Series X, который доступен клиентам Microsoft в США. Электронные письма адресованы клиентам Microsoft Store, а наборы доступны в порядке очереди. Microsoft ограничивает заказы одним пакетом на заказ или двумя пакетами в 30-дневный период. Ссылки для заказа комплекта уникальны и привязаны к учетной записи Microsoft.

Для покупки у вас должна быть действующая учетная запись Microsoft и вход в систему. Ваша уникальная ссылка в этом письме действительна только для вашей учетной записи Microsoft, и учетная запись должна быть связана с адресом электронной почты, на который пришло это сообщение.