Microsoft рассказывает о возможностях Xbox Series X

Одной из функций предстоящей новой консоли компании Microsoft Xbox Series X будет возможность возобновлять достигнутый результат с места на котором вы остановились.

Функция называется "Быстрое возобновление". Эта функция работает даже после полной перезагрузки консоли. Например, после обновления системы необходима перезагрузка системы. После перезагрузки вы сможете вернуться в игру с того места, где вы остановились не теряя сохраненный прогресс игры. При использовании этой функции консоль перейдет в энергосберегающий режим.

Также консоль предлагает более высокую частоту кадров и улучшенную графику. Игровая консоль Xbox Series X появится в этом году.