Microsoft расскрыла детали Xbox Series X

Длительное время пользователи просили компанию Microsoft рассказать о новой консоли Xbox Series X, которая в ближайшем будущем уже должна быть отправлена в продажу Пока что точной информации по этому поводу нет, но мы посмотрели свежую презентацию продукта, где производитель рассказал о различных преимуществах системы на чипе. Оказалось, что в плане производительности новая консоль действительно мощнее своего прямого конкурента. Да, преимущество составляет всего 1,7 терафлопс, но это даже больше мощности, чем у консолей текущего поколения. Так что производитель надеется дать своим фанатам больше возможностей, чем конкурент, так что мы подождем релиза и тогда уже можно будет говорить более уверенно. Пока что точных данных нет ни у кого.