Microsoft реализовала активное шумоподавление в Xbox One

Общаться во время игры на Xbox One и Series X/S может быть весело, но некачественные микрофоны участников группового чата, которые пропускают каждую лающую собаку и ревущий телевизор существенно портят ощущения от совместного прохождения видеоигр. Теперь Microsoft что-то делает с этим, вводя шумоподавление в групповой чат в последнем обновлении Xbox. «Мы включили новую функцию, которая будет обрабатывать ввод с вашего микрофона с помощью шага подавления шума, чтобы помочь добиться более чистого звука в сеансе группового чата», — говорится в блоге Xbox. «Эта настройка включена по умолчанию, но ее можно переключить в раскрывающемся меню параметров».

Похоже, что эта функция основана на аудиофильтрах Discord Krisp, а также на недооцененной технологии NVIDIA Broadcast. Впрочем, Krisp является спорным решением: в то время как ИИ отфильтровывает большинство шумов (механические клавиатуры, хруст микросхем), за исключением голосов, некоторые пользователи жаловались на существенное снижение качества звука. Обновление Xbox также включает в себя различные исправления для звука, контроллеров, HDMI CEC, руководства и многого другого. Но самое главное это именно подавление шумов, которое позволит существенно улучшить качество общения между геймерами в том случае, когда кто-то использует некачественную гарнитуру или находится в не самых подходящих условиях для общения с товарищами. Осталось эту функцию только протестировать и можно будет сравнивать с другими решениями.
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