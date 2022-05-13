Microsoft реализовала активное шумоподавление в Xbox One

Похоже, что эта функция основана на аудиофильтрах Discord Krisp, а также на недооцененной технологии NVIDIA Broadcast. Впрочем, Krisp является спорным решением: в то время как ИИ отфильтровывает большинство шумов (механические клавиатуры, хруст микросхем), за исключением голосов, некоторые пользователи жаловались на существенное снижение качества звука. Обновление Xbox также включает в себя различные исправления для звука, контроллеров, HDMI CEC, руководства и многого другого. Но самое главное это именно подавление шумов, которое позволит существенно улучшить качество общения между геймерами в том случае, когда кто-то использует некачественную гарнитуру или находится в не самых подходящих условиях для общения с товарищами. Осталось эту функцию только протестировать и можно будет сравнивать с другими решениями.