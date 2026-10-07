Microsoft случайно раскрыла Xbox Elite Series 3

Следующее поколение контроллера Xbox Elite Series 3 фактически было раскрыто самой Microsoft. В сервисе Design Lab, где пользователи могут настраивать внешний вид и комплектацию контроллеров Xbox, компания случайно указала устройство под названием Edessa. Судя по появившейся информации, Microsoft готовит контроллер с гораздо более широкими возможностями настройки, чем у нынешнего Elite Series 2. Для стиков будут доступны модули с датчиками Холла в версиях со стандартным, слабым и сильным натяжением, а также вариант на основе технологии TMR. Это позволит пользователям выбирать не только технологию определения положения стиков, но и характер их работы.

Также предусмотрен малошумный вариант стиков с низким трением — он будет доступен в стандартной версии и с удлинённой ножкой. Улучшения могут коснуться и тактильной отдачи, ещё одной особенностью станет Audio Scroll Wheel — судя по названию, отдельное физическое колёсико для управления звуком. Для лицевых панелей предусмотрены металлические варианты, готовые дизайны, разные цвета и возможность нанесения гравировки. Настройке поддастся и система задних лепестков — пользователи смогут выбирать стандартные, классические и увеличенные варианты, а также различную длину и схемы расположения. Для крестовины также предусмотрено несколько вариантов, так что кастомизировать устройство можно будет достаточно гибко. Вопрос только в цене — такой геймпад явно не может быть доступным.
Вышла новая ревизия Sony PlayStation 5 Slim с оптимизацией с…
Sony выпустила обновлённую модификацию игровой приставки PlayStation 5 Slim, где устранён ряд недочётов и…
Портативную консоль Arc X1 оценили в 350 долларов …
Компания Arc пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью X1, которая работает под управлен…
На Xbox появился аналог платины PlayStation…
Компания Microsoft официально представила новую систему достижений Mythic Achievements для Xbox — она уже…
Представлена портативная Android-консоль Arc X1…
Индийская игровая компания Arc представила свою первую портативную игровую консоль — Arc X1. Устройство р…
Nintendo готовит Switch 2 с OLED-дисплеем…
Изначально слухи о версии Nintendo Switch 2 с OLED-дисплеем появились ещё до выхода новой консоли Nintend…
Sony представила QSSR для PS5…
Компания Sony запускает новую технологию интеллектуального масштабирования изображения специально для обы…
Sony всё же не будет возрождать физические копии игр…
Решение Sony отказаться от производства физических игровых дисков вызвало волну критики среди владельцев …
Релиз геймпада FlexStrike отложили на неопределённый срок…
Компания Sony неожиданно для аудитории отложила запуск контроллера FlexStrike для PS5 и ПК. Изначально ус…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor