Microsoft случайно раскрыла Xbox Elite Series 3

Также предусмотрен малошумный вариант стиков с низким трением — он будет доступен в стандартной версии и с удлинённой ножкой. Улучшения могут коснуться и тактильной отдачи, ещё одной особенностью станет Audio Scroll Wheel — судя по названию, отдельное физическое колёсико для управления звуком. Для лицевых панелей предусмотрены металлические варианты, готовые дизайны, разные цвета и возможность нанесения гравировки. Настройке поддастся и система задних лепестков — пользователи смогут выбирать стандартные, классические и увеличенные варианты, а также различную длину и схемы расположения. Для крестовины также предусмотрено несколько вариантов, так что кастомизировать устройство можно будет достаточно гибко. Вопрос только в цене — такой геймпад явно не может быть доступным.