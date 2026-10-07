Microsoft случайно раскрыла Xbox Elite Series 3

Следующее поколение контроллера Xbox Elite Series 3 фактически было раскрыто самой Microsoft. В сервисе Design Lab, где пользователи могут настраивать внешний вид и комплектацию контроллеров Xbox, компания случайно указала устройство под названием Edessa. Судя по появившейся информации, Microsoft готовит контроллер с гораздо более широкими возможностями настройки, чем у нынешнего Elite Series 2. Для стиков будут доступны модули с датчиками Холла в версиях со стандартным, слабым и сильным натяжением, а также вариант на основе технологии TMR. Это позволит пользователям выбирать не только технологию определения положения стиков, но и характер их работы.

Также предусмотрен малошумный вариант стиков с низким трением — он будет доступен в стандартной версии и с удлинённой ножкой. Улучшения могут коснуться и тактильной отдачи, ещё одной особенностью станет Audio Scroll Wheel — судя по названию, отдельное физическое колёсико для управления звуком. Для лицевых панелей предусмотрены металлические варианты, готовые дизайны, разные цвета и возможность нанесения гравировки. Настройке поддастся и система задних лепестков — пользователи смогут выбирать стандартные, классические и увеличенные варианты, а также различную длину и схемы расположения. Для крестовины также предусмотрено несколько вариантов, так что кастомизировать устройство можно будет достаточно гибко. Вопрос только в цене — такой геймпад явно не может быть доступным.