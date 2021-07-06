Microsoft создаёт ИИ, чтобы сделать игры Xbox лучше

На текущий момент технологии для искусственного увеличения разрешения изображения есть у всех крупных компаний — NVIDIA со своей функцией Deep Learning Super Sampling (DLSS), AMD с FidelityFX Super Resolution (FSR) и даже Epic Games с Temporal Super Resolution (TSR). А теперь Microsoft планирует создать свою технологию, которая будет отлично справляться с поставленной задачей. Только если все остальные используют для апскейлинга различные технологии, то данная компания решила пойти дальше, передав всё в руки искусственного интеллекта. Microsoft готовится пополнить команду Xbox способными людьми для решения этой задачи — она ищет старших и главных инженеров-программистов, специализирующихся на компьютерной графике и машинном обучении, чтобы мечта стала реальностью и, конечно же, чтобы компания смогла победить Sony в этом вопросе.

«Xbox использует машинное обучение, чтобы сделать традиционные алгоритмы рендеринга более эффективными и предоставить лучшие альтернативы», — говорится в сообщении о поиске инженеров для решения задачи. «Графическая команда Xbox ищет инженера, который будет внедрять алгоритмы машинного обучения в графическое программное обеспечение, чтобы радовать миллионы геймеров. Тесно сотрудничайте с партнерами для разработки программного обеспечения для будущего оборудования машинного обучения. Окажите большое влияние на компьютерную графику и игры».

Конечно, довольно странно, что компания занялась этим только сейчас, но и на том спасибо.
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