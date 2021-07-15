Microsoft создаёт свой DualSense

Следующая итерация геймпада Xbox Series X / S может унаследовать некоторые функции DualSense от Sony, как заявил в своем новом интервью босс подразделения Xbox Фил Спенсер. Контроллер PS5 уникален своими более продвинутыми и точными тактильными вибромоторами и адаптивными триггерами, и оба эти элемента очень впечатляют геймеров. Между тем, новый геймпад Xbox очень похож на старый (хотя он все еще великолепен), что аудитории не совсем понравилось. Важно уточнить, что если Microsoft добавит эти функции в геймпад Xbox, это, вероятно, будет означать и полную совместимость с ПК — по крайней мере, для собственных игр компании. Конечно, DualSense от Sony тоже можно использовать на ПК, но ни одно программное обеспечение изначально не поддерживает его фирменные технологии, что является одной из причин, по которой геймпад Xbox по-прежнему является лучшим контроллером для компьютерных игр на ПК.

При этом производитель пока что не говорит даже о примерных сроках выхода нового геймпада, так как устройство, видимо, пока что находится в процессе разработки. Да и стоит понимать, что производитель не может просто взять и выпустить геймпад, как у конкурента — это было бы достаточно странно, да и Sony вполне может в суд подать, чтобы её разработки никто просто так не копировал. Но, в любом случае, это достаточно разумное решение создавать геймпад, который не уступает оппоненту — это даст геймерам больше удовольствия от игрового процесса. Ждем с большим нетерпением.
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