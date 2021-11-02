Microsoft тоже создаёт метавселенную

Глава компании, к сожалению, не рассказал никаких конкретных подробностей в этом направлении — он лишь сказал, что у компании есть игры, такие как Halo, Minecraft и даже Flight Simulator, и они были более простыми «2D» метавселенными. Вот только это крайне странное заявление, так как на деле это просто видеоигры, между которыми, видимо, просто будет единый аккаунт для подключения. С другой стороны, потенциал есть. Microsoft баловалась проектами, подобными метавселенной, такими как Minecraft на HoloLens и несуществующей Minecraft Earth. Разработчик программного обеспечения может легко перенести технологии, извлеченные из этого программного обеспечения, в общую виртуальную среду, даже если она не похожа ни на одну из самых известных франшиз компании.