Microsoft тоже создаёт метавселенную

Амбиции Microsoft в области метавселенной, как оказалось, выходят далеко за рамки нескольких функций Teams. Информационное издание The Verge сообщает, что исполнительный директор Сатья Наделла сказал Bloomberg, что компания «абсолютно» планирует создать игровую метавселенную с «полностью трехмерными» мирами. Заявление было настолько расплывчатым, насколько это возможно, и не содержало графика или программного обеспечения, но оно (в конечном итоге) в разработке. Данное заявление поступило сразу после того, как компания Facebook провела ребрендинг и стала Meta, чтобы тоже создавать метавселенную для перемещения пользователей в виртуальных мирах. Кроме того, вопрос, конечно, только в том, как будут выглядеть метавселенная Microsoft.

Глава компании, к сожалению, не рассказал никаких конкретных подробностей в этом направлении — он лишь сказал, что у компании есть игры, такие как Halo, Minecraft и даже Flight Simulator, и они были более простыми «2D» метавселенными. Вот только это крайне странное заявление, так как на деле это просто видеоигры, между которыми, видимо, просто будет единый аккаунт для подключения. С другой стороны, потенциал есть. Microsoft баловалась проектами, подобными метавселенной, такими как Minecraft на HoloLens и несуществующей Minecraft Earth. Разработчик программного обеспечения может легко перенести технологии, извлеченные из этого программного обеспечения, в общую виртуальную среду, даже если она не похожа ни на одну из самых известных франшиз компании.
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