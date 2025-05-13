Microsoft уволила 6000 сотрудников

Сегодня компания Microsoft официально объявила о сокращении более 6 тысяч сотрудников, то есть около 3% от общей численности своего персонала. Это крупнейшая волна увольнений с 2023 года, когда компания рассталась с 10 тысячами сотрудников. По имеющейся информации из надёжных источников, увольнения коснутся разных уровней сотрудников, включая дочерние компании вроде LinkedIn, а также международные офисы. Примечательно, что эти сокращения произошли спустя всего несколько недель после того, как финансовый директор Microsoft Эми Худ намекнула на планы по упрощению управленческой структуры компании. В конце апреля Худ заявила, что Microsoft сосредоточится на создании высокоэффективных команд и повышении гибкости, уменьшая количество управленческих звеньев.

Кроме того, в начале этого года компания уже проводила увольнения на основе показателей эффективности, которые затронули сотни сотрудников. Эти события происходят на фоне серии сокращений, которые начались более года назад — тогда Microsoft уволила 1900 сотрудников Activision Blizzard и Xbox. В мае 2024 года компания также закрыла несколько игровых студий, включая разработчиков Hi-Fi Rush и Redfall. Более того, в сентябре Microsoft уволила ещё 650 сотрудников Xbox в рамках реструктуризации, связанной с приобретением Activision Blizzard. Видимо, крупные компании решили сильно урезать свои расходы, чтобы сконцентрироваться на новых проектах и повышении общей прибыли.