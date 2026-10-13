Microsoft выпустила ИИ-процессор Maia 300

Компания Microsoft анонсировала Maia 300 — процессор третьего поколения собственной разработки, предназначенный для выполнения задач искусственного интеллекта в продуктах и сервисах компании. Новинка не только повышает экономическую эффективность облачных ИИ-вычислений, но и лучше справляется с современными моделями рассуждения и автономными ИИ-агентами. Внедрение Maia 300 в производственную инфраструктуру начнётся в 2027 году. При этом в процессе разработки особое внимание уделили энергоэффективности — по словам исполнительного вице-президента облачного подразделения Microsoft Скотта Гатри, Maia 300 сможет обрабатывать на 40% больше токенов на каждый мегаватт потребляемой мощности по сравнению с ведущими системами на базе графических процессоров.

В конфигурации с 96 ускорителями производительность на уровне серверной стойки окажется до семи раз выше, чем у Maia 200, по показателю пропускной способности обработки токенов. Повышенная эффективность позволит Microsoft постепенно сократить зависимость от ИИ-ускорителей NVIDIA и AMD и активнее использовать собственные разработки. Более того, компания планирует с 2027 года масштабировать семейство Maia в инфраструктуре Azure до мощностей в несколько гигаватт. В перспективе эти процессоры должны стать основной платформой для выполнения ИИ-задач в продуктах и сервисах Microsoft. Это довольно сильно ударит по производителям графических ускорителей, так как Microsoft — крупный заказчик.