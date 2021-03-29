Microsoft выпустила два новых беспроводных контроллера для Xbox

Microsoft анонсировала два новых контроллера для консолей Xbox. Новые контроллеры получили названия Electric Volt и Daystrike Camo Special Edition.

Новые контроллеры совместимы с новыми консолями Xbox Series S / X, Xbox One, ПК с Windows 10, а также мобильными телефонами и планшетами Android. Беспроводной контроллер Xbox Electric Volt имеет дизайн, похожий на контроллеры Shock Blue и Pulse Red.

Компания Microsoft заявляет, что новый контроллер будет доступен по цене 64,99 доллара с 27 апреля на большинстве рынков Xbox по всему миру. Он также будет доступен в некоторых розничных магазинах и в Microsoft Store.

Беспроводной геймпад Xbox Daystrike Camo Special Edition - третий в серии Camo. Контроллер представляет собой сочетание двух оттенков красного и оттенка серого и черного. Это первая модель Camo с текстурированной рукояткой для триггеров и первый из беспроводных контроллеров Xbox, у которых вся поверхность бамперов текстурирована. Контроллер Camo Special Edition поступит в продажу 4 мая на большинстве рынков Xbox по всему миру по цене 69,99 долларов.
Комментарии и отзывы Microsoft Xbox
Обзоры:
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 обязательных для прохождения игр Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 обязательных для прохождения игр
Обзор Pikmin 3 Deluxe для Nintendo Switch – милая игра с необычной механикойОбзор Pikmin 3 Deluxe для Nintendo Switch – милая игра с необычной механикой
Обзор Spider-Man: Miles Morales. Достойное продолжение истории дружелюбного соседаОбзор Spider-Man: Miles Morales. Достойное продолжение истории дружелюбного соседа
Новости:
Qualcomm выпустит игровую консоль на базе Android

Компания Qualcomm работает над созданием игровой консоли, которая будет работать под управлением Android ...
Qualcomm делает свою игровую консоль в духе Nintendo Switch

Недавно слитая инсайдерами информация демонстрирует, что Qualcomm создает игровую консоль, которая будет ...
Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?

Все хвалебные обзоры на старте продаж PlayStation 5 уже давно отгремели. Теперь, когда ситуация с дефицит...
Обзор Polaris PUH 9105 IQ Home. Увлажнитель воздуха с АлисойОбзор Polaris PUH 9105 IQ Home. Увлажнитель воздуха с Алисой
Обзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытиемОбзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытием
Обзор Razer Chroma Addressable RGB Controller. Полный контроль подсветкиОбзор Razer Chroma Addressable RGB Controller. Полный контроль подсветки
Обзор CUBOT W03. Недорогие умные часыОбзор CUBOT W03. Недорогие умные часы
Обзор A4Tech Bloody G350. Игровые наушники с объемным звукомОбзор A4Tech Bloody G350. Игровые наушники с объемным звуком
realme narzo 30 получит поддержку 5G...
realme narzo 30 получит поддержку 5GВ прошлом году realme представила серию смартфонов narzo, предлагающих отличные характеристики по невысок...
Samsung Galaxy S21 показали на новых рен...
Samsung Galaxy S21 показали на новых ренРесурс Nieuwemobiel поделился качественными рендерами смартфона Samsung Galaxy S21 и предназначенных для ...
Apple патентует Face ID нового поколения...
Apple патентует Face ID нового поколенияApple получила новый патент, связанный с биометрической системой безопасности Face ID. ...
Xiaomi анонсировала новый термостат MIJI...
Xiaomi анонсировала новый термостат MIJIXiaomi анонсировала новый термостат MIJIA в Китае, который также выполняет функции умного переключателя. ...
Huawei P50 с огромной камерой показали ...
Huawei P50 с огромной камерой показали Пару дней назад авторитетный информатор Стив Хеммерстоффер поделился качественными рендерами смартфона Hu...
Samsung Galaxy M62 5G получил сертификац...
Samsung Galaxy M62 5G получил сертификацНесколько дней назад компания Samsung Официально представила смартфон Galaxy A52, выпустив устройство в д...
Samsung Galaxy M12 получил батарею на 60...
Samsung Galaxy M12 получил батарею на 60Сетевые источники поделились подробностями о недорогом смартфоне Samsung Galaxy M12 (Galaxy F12), выход к...
Nubia Red Magic 6 Pro показали на фото...
Nubia Red Magic 6 Pro показали на фотоКитайское сертификационное ведомство TENAA поделилось живыми фото геймерских смартфонов Nubia Red Magic 6...
Apple выпустит складной iPhone в 2023 го...
Apple выпустит складной iPhone в 2023 гоПо слухам, Apple уже несколько месяцев работает над складным iPhone. В новом сливе для информационного по...
Представлен неттоп ECS Liva Q1A на ОС Ub...
Представлен неттоп ECS Liva Q1A на ОС UbКомпания ECS пополнила ассортимент компактных ПК моделями Liva Q1A и Liva Q1A Plus, которые получили корп...
ASUS ROG Phone 5 показали на фото...
ASUS ROG Phone 5 показали на фотоКитайский регулятор TENAA рассекретил дизайн геймерского смартфона ASUS ROG Phone 5, который еще не был п...
OPPO F17 Pro будет запущен в феврале...
OPPO F17 Pro будет запущен в февралеКомпания OPPO анонсирует новый смартфон OPPO F17 Pro в феврале месяце в 2021 года. ...
Обзор Blulory BW11. Недорогие умные часы с расширенным набором датчиковОбзор Blulory BW11. Недорогие умные часы с расширенным набором датчиков
Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноутбук 2-в-1 с Intel Core i5 -1035G1Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноутбук 2-в-1 с Intel Core i5 -1035G1
Обзор TP-LINK Archer AX73. Двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 и OneMeshОбзор TP-LINK Archer AX73. Двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 и OneMesh
Обзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышкиОбзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышки
Обзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XTОбзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XT
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor