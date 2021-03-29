Microsoft выпустила два новых беспроводных контроллера для Xbox

Microsoft анонсировала два новых контроллера для консолей Xbox. Новые контроллеры получили названия Electric Volt и Daystrike Camo Special Edition.

Новые контроллеры совместимы с новыми консолями Xbox Series S / X, Xbox One, ПК с Windows 10, а также мобильными телефонами и планшетами Android. Беспроводной контроллер Xbox Electric Volt имеет дизайн, похожий на контроллеры Shock Blue и Pulse Red.

Компания Microsoft заявляет, что новый контроллер будет доступен по цене 64,99 доллара с 27 апреля на большинстве рынков Xbox по всему миру. Он также будет доступен в некоторых розничных магазинах и в Microsoft Store.

Беспроводной геймпад Xbox Daystrike Camo Special Edition - третий в серии Camo. Контроллер представляет собой сочетание двух оттенков красного и оттенка серого и черного. Это первая модель Camo с текстурированной рукояткой для триггеров и первый из беспроводных контроллеров Xbox, у которых вся поверхность бамперов текстурирована. Контроллер Camo Special Edition поступит в продажу 4 мая на большинстве рынков Xbox по всему миру по цене 69,99 долларов.