Microsoft выпустила холодильник

До релиза консолей нового поколения от компании Microsoft осталось очень мало времени — совсем скоро геймеры пойдут в магазины за консолями Xbox Series X и S. И чтобы поддержать хайп вокруг данного события, производитель представил весьма нестандартный для себя продукт — холодильник под названием Xbox Series X Fridge, который выглядит точно так же, как сама консоль, только в полную высоту обычного холодильника. Стоимость такого холодильника составляет 500 долларов, что весьма неплохо по современным меркам, плюс это действительно крайне стильное решение, которое стоит своих денег на сто процентов. Проблема только в том, что устройство, к сожалению, продавать в России не будут, так что и цен для нашего рынка никто не называет.