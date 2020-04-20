Microsoft выпустила лимитированную версию геймпада Cyberpunk 2077 Xbox One

Видеоигра Cyberpunk 2077 должна была появиться в мае этого года, а вместе с ней и продукты в стиле игры. Но так как игру перенесли, продукты постепенно появляются. Одним из таких является геймпад Xbox One выполненный в стиле игры Cyberpunk 2077.

Геймпад выполнен в стиле игры, серый и черный цвета в качестве основного, с красными акцентами. На контроллере выцарапаны слова "Нет будущего". Xbox One Cyberpunk 2077 выглядит потрепано.

Напомним, что ранее была выпущена лимитированная версия видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, тоже в стиле игры. Рекомендуемая стоимость геймпада составляет 6000 рублей.