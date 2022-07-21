Microsoft выпустила обновление системного ПО для Xbox

Microsoft выпустила новое обновление системного ПО для консолей Xbox. Прошивка с номером 10.0.22000.4976 уже доступна для установки. Обновление не вносит больших изменений, а вместо этого делает акцент на повышении общей стабильности и производительности. В примечании к выпуску говорится: улучшение производительности и общие улучшения стабильности.

Тем не менее, возникли проблемы с обновлением. Известно, что контроллеры у некоторых пользователей рассинхронизируются или отключаются от консоли. Диск с играми не появляется на приборной панели, HDMI-CEC не у всех работает корректно, а телевизоры используют неправильное разрешение при первом включении.