Microsoft выпустила средства личной гигиены в стиле Xbox

Геймерские продукты медленно, но верно выползали из сферы одежды и специально разработанной мебели в еду и напитки. Microsoft идет в ногу с совершенно новой тенденцией. Благодаря партнерству с брендом Axe, Microsoft выпустила новые средства личной гигиены под брендом Lynx Xbox.

Серия состоит из спрея, дезодоранта, геля для душа и имеет аромат бодрящего зеленого цитруса с нотками каффир-лайма, зимнего лимона, мяты и шалфея. Дизайн Xbox Lynx выполнен в фирменных цветах приставки. Продажи Microsoft Lynx Xbox стартуют в Австралии и Новой Зеландии. О планах расширить регионы дистрибуции новой продукции пока ничего неизвестно.