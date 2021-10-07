Microsoft выпустила уникальный прозрачный геймпад

Помимо этих визуальных эффектов, он функционально такой же, как и любой другой беспроводной контроллер Xbox, который вы можете купить от Microsoft. Вы можете предварительно заказать контроллер 20th Anniversary Special Edition за 69,99 долларов США, начиная с сегодняшнего дня, через Microsoft Store. С 15 ноября он также будет доступен в различных магазинах. К сожалению, пока что информации о стоимости такого геймпада для рынка России нет. Вероятно, устройство будет стоить немного дороже, чем цена для глобального рынка, да и стоит понимать, что пока что информации о том, когда геймпад попадет на прилавки наших магазинов, просто нет. Но устройство очень даже интересное и кому-то может понравиться, особенно если вы коллекционер или заядлый геймер.