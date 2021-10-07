Microsoft выпустила уникальный прозрачный геймпад

15 ноября 2001 года Microsoft выпустила оригинальный Xbox, который навсегда изменил рынок консолей. Двадцать лет спустя компания планирует отпраздновать день рождения своей первой стационарной системы, выпустив несколько полупрозрачных аксессуаров, в том числе контроллер Xbox Series X / S, который вы видите на скриншоте. По словам Microsoft, полупрозрачный дизайн — это отсылка к прозрачным контроллерам, которые поставлялись с оригинальным комплектом Xbox. Изящным штрихом здесь является то, что Microsoft сделала внутренние компоненты серебристыми, чтобы их было легче увидеть сквозь полупрозрачный пластик. Фирменный зеленый цвет бренда используется для акцентных деталей, включая задние курки.

Помимо этих визуальных эффектов, он функционально такой же, как и любой другой беспроводной контроллер Xbox, который вы можете купить от Microsoft. Вы можете предварительно заказать контроллер 20th Anniversary Special Edition за 69,99 долларов США, начиная с сегодняшнего дня, через Microsoft Store. С 15 ноября он также будет доступен в различных магазинах. К сожалению, пока что информации о стоимости такого геймпада для рынка России нет. Вероятно, устройство будет стоить немного дороже, чем цена для глобального рынка, да и стоит понимать, что пока что информации о том, когда геймпад попадет на прилавки наших магазинов, просто нет. Но устройство очень даже интересное и кому-то может понравиться, особенно если вы коллекционер или заядлый геймер.
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