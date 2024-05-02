Microsoft выпустит игры с Xbox на PlayStation

«Я не хочу создавать ложные ожидания и говорить о других платформах, пока что это скорее тестовый релиз и проверка реального положения дел», — заявил он. При этом стоит обратить внимание на то, что Microsoft явно открыта для этой идеи, особенно если эксперимент будет удачным и запуск игр на других платформах принесёт свои плоды. К сожалению, пока что информации о продажах на других платформах нет, так что об этом можно лишь догадываться. Однако сегодня ещё один известный и достаточно уважаемый инсайдер сказал, что все игры с Xbox в конечном итоге появятся на PlayStation, даже флагманские релизы вроде Halo и Forza. Всё дело в прибыли — чем больше платформ поддерживают конкретную игру, тем больше геймеров могут эту игру купить и принести издателю прибыль.