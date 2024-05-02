Microsoft выпустит игры с Xbox на PlayStation

Около трёх месяцев назад возникли интересные слухи о том, что компания Microsoft готовит множество эксклюзивных игр с платформы Xbox к мультиплатформенному релизу — речь о проектах вроде Gears of War, Starfield и даже предстоящую игру Indiana Jones and the Great Circle. На фоне этих слухов компания Microsoft провела соответствующее мероприятие, где руководители Xbox подтвердили, что несколько игр действительно переходят на консоли PlayStation и/или Nintendo Switch. Этими играми оказались Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded и Sea of Thieves. При этом Фил Спенсер назвал это экспериментом и предупредил, что это не означает, что другие, более крупные игры, обязательно появятся на других консолях.

«Я не хочу создавать ложные ожидания и говорить о других платформах, пока что это скорее тестовый релиз и проверка реального положения дел», — заявил он. При этом стоит обратить внимание на то, что Microsoft явно открыта для этой идеи, особенно если эксперимент будет удачным и запуск игр на других платформах принесёт свои плоды. К сожалению, пока что информации о продажах на других платформах нет, так что об этом можно лишь догадываться. Однако сегодня ещё один известный и достаточно уважаемый инсайдер сказал, что все игры с Xbox в конечном итоге появятся на PlayStation, даже флагманские релизы вроде Halo и Forza. Всё дело в прибыли — чем больше платформ поддерживают конкретную игру, тем больше геймеров могут эту игру купить и принести издателю прибыль.
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