Microsoft заявила о прекращении поддержки Windows 10

Все пользователи Windows знают, что поддержка последней версии операционной системы Windows в конечном итоге прекращается. Когда поддержка заканчивается, Microsoft пытается убедить людей перейти на новую версию Windows, хотят они того или нет. А теперь обновлен новый документ поддержки Microsoft, в котором указана точная дата окончания поддержки Windows 10 (Домашняя и Профессиональная). В обновленном документе поддержки указано, что поддержка Windows 10 заканчивается 14 октября 2025 года. Стоит сказать, что это первая в истории Microsoft ситуация, когда компания указывает конечный срок поддержки ОС ещё до того, как представлена версия. Более того, стоит понимать, что обычно производитель дает на переход со старой версии ОС на новую примерно четыре года, то есть, в данном случае потенциальным пользователям ровно столько же и выделяют.

Судя по всему, на грядущем мероприятии Microsoft может раскрыть особенности Windows 11, Windows Sun Valley или какой-то иной операционной системы (название пока что никто не знает), но это точно будет не Windows 10. И хотя ранее мы ожидали просто крупного апдейта, то сейчас ситуация изменилась — есть слишком уж много доказательств того, что компания Microsoft планирует представить именно новую операционную систему, а не апдейт для Windows 10. Так что готовьтесь обновлять свои системы под новейшую операционную систему — вполне вероятно, что она получит массу новых возможностей и стильный интерфейс.