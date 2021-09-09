Microsoft заметно уменьшила задержку ввода на своих геймпадах

Xbox выпускает обновление прошивки для своего нового контроллера, причем самой важной новой функцией является введение Bluetooth Low Energy для старых контроллеров. Компания объявила, что это упростит сопряжение с консолями Xbox One и переключение с них на разные системы, включая устройства с Windows 10, iOS 15 и Android. Microsoft также представила DLI (динамический ввод с задержкой) для уменьшения задержки ввода с консоли на старых контроллерах. Большинство существующих контроллеров Microsoft Xbox One, включая последнюю модель Xbox Series X с низкой задержкой, используют Bluetooth для ПК или смартфонов и протокол Xbox Wireless для консолей Xbox. С новой прошивкой старые контроллеры запомнят ваш телефон или компьютер и позволят вам быстро переключаться на них с консоли, как это могут делать последние модели Xbox Series X. Для этого вам просто нужно дважды нажать кнопку сопряжение.

Еще одно ключевое обновление — DLI, предназначенное для сокращения задержки ввода на контроллерах, сопряженных с новейшими консолями Xbox Series X / S. Новая прошивка означает, что старые контроллеры будут реагировать так же быстро, как и последние модели, поставляемые с консолями, что делает игры более отзывчивыми. «Мы считаем важным поддерживать обратную совместимость с аксессуарами Xbox, которые уже есть в коллекциях людей, и обеспечивать лучший игровой процесс независимо от того, как вы играете», — написала команда Xbox в своем блоге. Так что играть будет комфортнее.