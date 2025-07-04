Microsoft заморозила разработку Forza Motorsport для Xbox Series X

По свежим данным инсайдеров, студия Turn 10, известная как разработчик серии Forza Motorsport, больше не занимается развитием этой франшизы — она стала вспомогательной командой для поддержки контентом Forza Horizon, которую разрабатывает Playground Games. Стоит напомнить, что бывший сотрудник Turn 10 в социальных сетях сообщил, что студия закрыла своё подразделение, отвечавшее за Forza Motorsport, и теперь оказывает поддержку Horizon-серии. Это решение, по всей видимости, связано с недавней волной увольнений, в рамках которой работу потеряли более 70 сотрудников.

Turn 10 — лишь одна из нескольких пострадавших студий. Также стало известно о закрытии студии The Initiative, которая работала над перезапуском Perfect Dark — проект был полностью отменён. Та же участь постигла амбициозную игру Everwild от Rare, а также MMORPG от ZeniMax Online, которую, по данным инсайдеров, высоко оценивал глава Xbox Фил Спенсер ещё в марте. Однако, как выяснилось, даже личная поддержка Спенсера не спасла проект от закрытия. Отменён был и неанонсированный шутер от Romero Games, основанной Джоном Ромеро — соавтором культового DOOM. Особенно досадно, что серия Forza Motorsport, похоже, уходит в тень, так как ресурсы разработчиков теперь будут направлены исключительно на поддержку текущего проекта и помощь в разработке нового. С другой стороны, этой команде повезло больше на фоне увольнения девяти тысяч сотрудников по всем подразделениям Microsoft.
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