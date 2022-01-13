Midea представляет новый суббренд Obode

Midea только что представила новый суббренд под названием «Obode». Этот суббренд будет выпускать интеллектуальные устройства для уборки, основанные на технологиях, как и его материнская компания, первым продуктом компании стал пылесос Obode P8.

Пылесос оснащен мод-подушками, которые могут очищаться с помощью чистящего средства, а также поддерживает навигацию ToF LDS, интеллектуальное автоматическое пополнение воды и настраиваемое приложение. Новый робот-пылесос разработан, чтобы предложить своим пользователям мощную и эфективную уборку в домах пользователей.

Obode P8 также является передовым продуктом AIoT от недавно представленного бренда и предназначен для домов среднего и большого размера. Для дополнительного удобства вы можете управлять каждым аспектом P8 через специализированное приложение Obode Life. Obode P8 будет запущен 9 февраля 2021 года.