Milk Steamer вспениватель молока от Xiaomi

Xiaomi продолжает изготавливать кухонные изделия, которые не только расширяют ассортимент, но и помогают компании входить в различные ниши. Компания выпустила Xiaomi Milk Steamer, который способен быстро производить молочную пену с помощью одного нажатия клавиши. Подобные устройства называют капучинаторами или пенообразователями. Они служат для того, чтобы быстро взболтать молоко и сделать из него пенку, например, для любимого латте или капучино.

Xiaomi Milk Steamer оснащен двигателем с максимальной скоростью 5500 об/мин. Также имеется три режима работы. Максимальный объем молока при создании пенки составляет 150 мл, а при обычном нагреве молока — 250 мл. Чаша изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 316. Кроме того, корпус базовой чашки разработан отдельно. Все электронные компоненты и нагревательные устройства сконструированы в основании, что позволяет спокойно извлечь чашку и помыть. Цена 43 доллара.