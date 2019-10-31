Мини-ПК AAEON VPC-3350S получил четыре порта PoE

Компания AAEON пополнила ассортимент компактных безвентиляторных ПК моделью VPC-3350S, который ориентирован на работу в промышленной отрасли. Новинка характеризуется платформой Intel Apollo Lake с четырехъядерным процессором Atom x5-E3940 в базовой версии, Pentium N4200, Celeron N3350 или Atom x7-E3950 в других конфигурациях, до 8 ГБ оперативной памяти DDR3L, местом для 2,5-дюймового накопителя, четырьмя портами PoE LAN, дополнительным сетевым портом GbE, интерфейсами HDMI и DP, двумя портами USB 3.0, двумя слотами для SIM-карт, последовательными портами и аудиогнёздами. Цена на компьютер стартует от 356 долларов.