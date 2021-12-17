Мини-ПК ASUSTEAM поддерживает воспроизведение 4K Ultra HD со скоростью 60 кадров в секунду

Оснащенный безвентиляторной системой охлаждения, состоящей из 3 медных трубок, мини-ПК можно использовать практически где угодно благодаря бесшумной работе системы охлаждения, способной отводить тепло от потребляемой мощности ЦП на низкой скорости и с низким уровнем шума. При 100% загрузке температура процессора может постоянно поддерживаться на уровне 61 ° C, что позволяет вам наслаждаться легкими играми, редактированием видео и многим другим.
ASUSTEAM имеет два интерфейса вывода видео - HDMI 2.0 (кэш 4 МБ, до 2,70 ГГц) и USB типа C - для эффективного управления двумя независимыми дисплеями 4K 60 Гц. Он может даже поддерживать более трех дисплеев с дополнительными адаптерами. Выход HDMI 2.0 также работает с дисплеем с частотой 120 Гц, что превращает SPLD в отличную альтернативу встроенному ПК.