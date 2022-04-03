Мини-ПК Minisforum Elitemini B550 поступает в продажу

Основная изюминка также была сохранена. Напомним, мини-ПК позволяет подключить внешнюю дискретную видеокарту и блок питания ATX или SFX, разместив их в специальной рамке. То есть в итоге можно собрать полуоткрытый игровой мини-ПК даже на топовом уровне.
В комплекте такая же рамка и специальная сумка для переноски ПК.
Цена мини-ПК на процессоре Ryzen 7 4700G обойдется в 500 долларов, а если выбирать Ryzen 7 5700G, стоимость увеличится на 100 долларов. Стоит отметить, что речь идет о Barabone-сетах. Если вы хотите полностью собранный ПК, то вам нужно будет заплатить около 620 долларов, получив 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ.