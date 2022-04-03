Мини-ПК Minisforum Elitemini B550 поступает в продажу

Представленный в феврале мини-ПК Minisforum Elitemini B550 поступает в продажу, с другими характеристиками объявленными ранее. Напомним, изначально компания говорила о процессорах Ryzen 5 5600G и Ryzen 5 5600X в основе мини-ПК. В итоге в серию пошли модели на Ryzen 7 4700G и Ryzen 7 5700G. В остальном устройство не изменилось. Размеры составляют 209 х 241 х 128 мм при весе 1,16 кг. Набор портов включает пару HDMI, DisplayPort, RJ45, USB-C, четыре USB 3.2.

Основная изюминка также была сохранена. Напомним, мини-ПК позволяет подключить внешнюю дискретную видеокарту и блок питания ATX или SFX, разместив их в специальной рамке. То есть в итоге можно собрать полуоткрытый игровой мини-ПК даже на топовом уровне.

В комплекте такая же рамка и специальная сумка для переноски ПК.

Цена мини-ПК на процессоре Ryzen 7 4700G обойдется в 500 долларов, а если выбирать Ryzen 7 5700G, стоимость увеличится на 100 долларов. Стоит отметить, что речь идет о Barabone-сетах. Если вы хотите полностью собранный ПК, то вам нужно будет заплатить около 620 долларов, получив 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ.