Мини-ПК Pfsense Box с 6 Gigabit Ethernet

Недавно был выпущен новый мини-ПК Pfsense Box с 6 портами Gigabit Ethernet, оснащенный процессором Intel Core i5-1135G7 и предлагающий поддержку маршрутизатора с открытым исходным кодом, VPN и программного обеспечения брандмауэра. Мини-ПК позволяет вам добавить брандмауэр или обновить существующую сеть с помощью ряда дополнительных опций в зависимости от ваших предпочтений.

Мини-ПК Pfsense Box с 6 Gigabit Ethernet от 417 долларов 9:59 утра 7 января 2022 г.По юлианскому Горсею Мини-ПК Barebone Pfsense BoxНедавно был выпущен новый мини-ПК с 6 портами Gigabit Ethernet, оснащенный процессором Intel Core i5-1135G7 и предлагающий поддержку маршрутизатора с открытым исходным кодом, VPN и программного обеспечения брандмауэра. Позволяет вам добавить брандмауэр или обновить существующую сеть с помощью ряда дополнительных опций в зависимости от ваших предпочтений. Базовая модель доступна в различных конфигурациях по цене 417 долларов США, и теперь ее можно приобрести в интернет-магазинах, таких как Amazon или AliExpress. Работающий на процессоре Intel Celeron 6305 или Core i5-1135G7 мини-ПК также доступен с 32 ГБ ОЗУ и 512 ГБ твердотельного накопителя. Маршрутизатор для мини-ПК также имеет конфигурацию с дополнительным 4G LTE и слотом для SIM-карты.

Хотя в большинстве аппаратных средств pfSense используются более старые процессоры, эта конкретная система оснащена новым процессором Tiger Lake i5-1135G7 (4 ядра / 8 потоков до 4,2 ГГц). PassMark предлагает твердую отметку процессора 10 180 баллов. Самое главное, что это интригующее аппаратное обеспечение оснащено шестью контроллерами Intel I211 GbE для обеспечения оптимальной стабильности. Варианты хранения включают один mSATA SSD и 2,5-дюймовый диск.
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