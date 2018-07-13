Мировые поставки PC выросли в первый раз за шесть лет во втором квартале 2018 года

Компания Отгрузка за

2 квартал 2018 Доля рынка за

2 квартал 2018 (%) Отгрузка за

2 квартал 2017 Доля рынка за

2 квартал 2017 (%) Прирост(%) Lenovo 13,601 21.9 12,310 20.1 10.5 HP 13,589 21.9 12,809 20.9 6.1 Dell 10,458 16.8 9,553 15.6 9.5 Apple 4,395 7.1 4,266 7.0 3.0 Acer 3,969 6.4 3,851 6.3 3.1 Другие 16,083 25.9 18,466 30.1 -12.9 Всего 62,095 100.0 61,254 100.0 1.4

Во втором квартале 2018 года мировые поставки ПК составили 62,1 млн. Единиц, что на 1,4% больше, чем во втором квартале 2017 года.Во всех регионах наблюдался небольшой рост поставок по сравнению с прошлым годом. Хотя данный фактор является положительным для индустрии ПК, аналитики Gartner заявили, что этого небольшого признака стабильности рынка недостаточно, чтобы объявить о восстановлении индустрии ПК в целом.