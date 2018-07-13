Мировые поставки PC выросли в первый раз за шесть лет во втором квартале 2018 года

2018-07-13, Автор - Нияз Дусталев; [100]
Во втором квартале 2018 года мировые поставки ПК составили 62,1 млн. Единиц, что на 1,4% больше, чем во втором квартале 2017 года.
Во всех регионах наблюдался небольшой рост поставок по сравнению с прошлым годом. Хотя данный фактор является положительным для индустрии ПК, аналитики Gartner заявили, что этого небольшого признака стабильности рынка недостаточно, чтобы объявить о восстановлении индустрии ПК в целом.
КомпанияОтгрузка за
2 квартал 2018		Доля рынка за
2 квартал 2018 (%)		Отгрузка за
2 квартал 2017		Доля рынка за
2 квартал 2017 (%)		Прирост(%)
Lenovo13,60121.912,31020.110.5
HP13,58921.912,80920.96.1
Dell10,45816.89,55315.69.5
Apple4,3957.14,2667.03.0
Acer3,9696.43,8516.33.1
Другие16,08325.918,46630.1-12.9
Всего62,095100.061,254100.01.4


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