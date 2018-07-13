Мировые поставки PC выросли в первый раз за шесть лет во втором квартале 2018 года

Во втором квартале 2018 года мировые поставки ПК составили 62,1 млн. Единиц, что на 1,4% больше, чем во втором квартале 2017 года.
Во всех регионах наблюдался небольшой рост поставок по сравнению с прошлым годом. Хотя данный фактор является положительным для индустрии ПК, аналитики Gartner заявили, что этого небольшого признака стабильности рынка недостаточно, чтобы объявить о восстановлении индустрии ПК в целом.
Во всех регионах наблюдался небольшой рост поставок по сравнению с прошлым годом. Хотя данный фактор является положительным для индустрии ПК, аналитики Gartner заявили, что этого небольшого признака стабильности рынка недостаточно, чтобы объявить о восстановлении индустрии ПК в целом.
|Компания
|Отгрузка за
2 квартал 2018
|Доля рынка за
2 квартал 2018 (%)
|Отгрузка за
2 квартал 2017
|Доля рынка за
2 квартал 2017 (%)
|Прирост(%)
|Lenovo
|13,601
|21.9
|12,310
|20.1
|10.5
|HP
|13,589
|21.9
|12,809
|20.9
|6.1
|Dell
|10,458
|16.8
|9,553
|15.6
|9.5
|Apple
|4,395
|7.1
|4,266
|7.0
|3.0
|Acer
|3,969
|6.4
|3,851
|6.3
|3.1
|Другие
|16,083
|25.9
|18,466
|30.1
|-12.9
|Всего
|62,095
|100.0
|61,254
|100.0
|1.4