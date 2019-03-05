Mitsubishi демонстрирует будущий гибридный внедорожник

2019-03-05, Автор - Ganibal; Продукт - Engelberg Tourer; [92]
Компания Mitsubishi только что представила концептуальный дизайн Engelberg Tourer с подключаемой электрической гибридной трансмиссией. Он может похвастаться полностью электрическим пробегом в 70 км и 2,4-литровым газовым двигателем, что делает его практичным для ежедневных поездок, способным перевозить большой вес благодаря размеру и очень квадратной форме. Помимо высокотехнологичной трансмиссии, Engelberg Tourer сочетает в себе активное регулирование рыскания и полноприводное управление, которое включает тормоза для точного управления мощностью каждого колеса.


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