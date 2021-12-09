Многофункциональная индукционная плита с двумя конфорками LeEco Hi Bakeware

LeEco вернулась на рынок умных продуктов. Теперь компания выпустила новый продукт для дома, получивший название LeEco Hi Bakeware.

Многофункциональная индукционная плита LeEco Hi избавляет от недостатков однофункциональности традиционных индукционных плит, а также позволяет избежать использования форм для приготовления пищи. Ее можно использовать для гриля и жарки.

В режиме Гриль можно сформировать две независимые перегородки слева и справа для точного контроля температуры. Встроенный большой противень для гриля может вместить больше еды и блюд. Форма для выпечки имеет антипригарное покрытие пищевого качества, а тепло равномерно распределяется для обеспечения равномерного приготовления пищи.

Устройство имеет максимальную мощность 3500 Вт при использовании в качестве индукционной плиты. Режим с двумя конфорками, оснащенный противнем для выпечки LeTV Hi, может работать независимо с левой и правой сторон, что может удовлетворить различные потребности в приготовлении пищи.
Комментарии и отзывы LeEco Hi Bakeware
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