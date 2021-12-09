Многофункциональная индукционная плита с двумя конфорками LeEco Hi Bakeware

Многофункциональная индукционная плита LeEco Hi избавляет от недостатков однофункциональности традиционных индукционных плит, а также позволяет избежать использования форм для приготовления пищи. Ее можно использовать для гриля и жарки.
В режиме Гриль можно сформировать две независимые перегородки слева и справа для точного контроля температуры. Встроенный большой противень для гриля может вместить больше еды и блюд. Форма для выпечки имеет антипригарное покрытие пищевого качества, а тепло равномерно распределяется для обеспечения равномерного приготовления пищи.
Устройство имеет максимальную мощность 3500 Вт при использовании в качестве индукционной плиты. Режим с двумя конфорками, оснащенный противнем для выпечки LeTV Hi, может работать независимо с левой и правой сторон, что может удовлетворить различные потребности в приготовлении пищи.